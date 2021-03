Anne Hathaway con i capelli sempre più biondi per assistere alla sfilata di Givenchy (Di martedì 9 marzo 2021) Giacca oversize borchiata dark e tank top rosso passione. Al fashion show virtuale di Givenchy dall’amico Matthew Williams Anne Hathaway si è presentata così. Ma per l’occasione ha anche deciso di schiarirsi i capelli, puntando sui riflessi ramati e le punte che dichiarano: viva il biondo. Leggi anche › Anne Hathaway ritorna alla frangia per promuovere il suo nuovo film “Locked Down” Anne Hathaway, in versione punk lady per Givenchy «Nella foto 1 vedete il mio look per seguire la sfilata online di Givenchy» ha scritto Anne Hathaway ... Leggi su iodonna (Di martedì 9 marzo 2021) Giacca oversize borchiata dark e tank top rosso passione. Al fashion show virtuale didall’amico Matthew Williamssi è presentata così. Ma per l’occasione ha anche deciso di schiarirsi i, puntando sui riflessi ramati e le punte che dichiarano: viva il biondo. Leggi anche ›ritornafrangia per promuovere il suo nuovo film “Locked Down”, in versione punk lady per«Nella foto 1 vedete il mio look per seguire laonline di» ha scritto...

