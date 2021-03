Ama | Pd | Campidoglio certifica fallimento su gestione rifiuti

(Di martedì 9 marzo 2021) Roma – “La giunta Raggi hato il proprionelladell’Ama e del sistema deicapitolini. Dopo cinque anni di promesse mirabolanti suizero, l’Amministrazione Cinquestelle presenta un bilancio disastroso: la raccolta differenziata e’ bloccata intorno al 42%, restando al di sotto della media regionale, e ora si torna indietro anche sul porta a porta, mentre il piano industriale di Ama non presenta alcuno sviluppo impiantistico e nessun programma assunzionale per migliorare le prestazioni aziendali.” “Viene ribadito, al contrario, il continuo ricorso ad operatori privati per il trattamento e lo smaltimento deicon costi enormi per i romani”. Cosi’, in una nota, Daniele Parrucci, responsabile delle Politiche del Lavoro del PD ...

Dopo mesi di silenzio sul tema rifiuti e sullo stallo nella municipalizzatala sindaca di Roma ha convocato questa mattina inuna conferenza stampa per un annuncio: la giunta ...Roma " "Roma nel degrado e sommersa da immondizie. Dopo 5 anni di promesse, balletti e valzer di poltrone la #Raggi scopre buchi di bilancio in. Perche' non e' intervenuta prima? Quali soluzioni alternative ha fornito alla citta' e all'azienda? Nessuna. Lascia solo macerie e fallimento". Lo scrive su twitter il gruppo capitolino del Pd.Un buco da 250 milioni di euro nei conti di Ama. A parlare della «scoperta», venuta a galla interamente quasi al termine della sua consiliatura, è Virginia Raggi. Che, in un ...Si terrà mercoledì 10 marzo alle ore 12,00 in Campidoglio a Roma la cerimonia di premiazione per la Scarpa d'oro 2020 al calciatore Ciro Immobile ...