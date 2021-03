Al via l’app ‘Sardegna Sicura’ per registrare gli accessi all’isola (Di martedì 9 marzo 2021) CAGLIARI – “Sardegna Sicura”, la piattaforma tecnologica per i viaggiatori che devono obbligatoriamente registrare il proprio ingresso nell’isola, è ora disponibile anche per i sistemi IOs e Android negli store per i dispositivi mobili. Lo annuncia l’ufficio stampa della giunta regionale, sottolineando come la piattaforma, a ieri accessibile solo attraverso l’applicazione web tramite lo sportello online della Regione “sus.regione.sardegna.it”, potrà essere utilizzata dai cittadini anche con l’app dedicata, su telefoni e tablet. Leggi su dire (Di martedì 9 marzo 2021) CAGLIARI – “Sardegna Sicura”, la piattaforma tecnologica per i viaggiatori che devono obbligatoriamente registrare il proprio ingresso nell’isola, è ora disponibile anche per i sistemi IOs e Android negli store per i dispositivi mobili. Lo annuncia l’ufficio stampa della giunta regionale, sottolineando come la piattaforma, a ieri accessibile solo attraverso l’applicazione web tramite lo sportello online della Regione “sus.regione.sardegna.it”, potrà essere utilizzata dai cittadini anche con l’app dedicata, su telefoni e tablet.

