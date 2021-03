Sanremo 2021 | the day after | exploit per i Måneskin su Spotify

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 8 marzo 2021) Maneskin vinconoLa settimana festivaliera è finita. I giochi sono oramai fatti e per le 26 canzoni di quest’anno è il momento di pensare, esclusivamente, ad altre classifiche dopo quelle del Festival. Così dopo avervi accompagnati nei giorni scorsi con le ‘charts’ che ben rappresentavano la situazioni in fieri nel mondo dello streaming; adesso siamo pronti con l’ultima rassegna: quella del the day. È infatti uscita, su, la classifica dei brani più ‘streammati‘ della giornata di ieri, domenica 7 marzo. I risultati, come si poteva presagire all’alba della kermesse, sono davvero buoni. A partire dalla Top 10, interamente occupata dai brani sanremesi: #1 Zitti e buoni –1.216.090 #2 Voce – Madame 912.661 #3 Chiamami per nome – Francesca Michielin, Fedez 869.378 #4 La genesi del tuo colore ...