“Non voglio tornare all’inferno” Fabrizio Corona chiede aiuto, le sue parole fanno riflettere. Cos’ha detto (Di lunedì 8 marzo 2021) Lunedì 8 marzo, l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona si presenterà davanti ai giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano; nei prossimi giorni, infatti, il tribunale dovrà decidere se far tornare in carcere o meno Corona. L’ex agente fotografico, infatti, è accusato di aver violato le regole imposte dai Magistrati, i quali, a dicembre 2019, gli avevano concesso i domiciliari. Corona: “Sono un essere umano, non un criminale” Nelle Stories pubblicate su Instagram, Fabrizio Corona mostra alcuni appunti che potrebbero proprio contenere alcune delle frasi che riserverà ai giudici: Sono un essere umano, non un criminale Se ho sbagliato come dite voi, se ho commesso gravi violazioni come dite voi, chiedo scusa. Ecco perché potrebbero essere ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 8 marzo 2021) Lunedì 8 marzo, l’ex re dei paparazzisi presenterà davanti ai giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano; nei prossimi giorni, infatti, il tribunale dovrà decidere se farin carcere o meno. L’ex agente fotografico, infatti, è accusato di aver violato le regole imposte dai Magistrati, i quali, a dicembre 2019, gli avevano concesso i domiciliari.: “Sono un essere umano, non un criminale” Nelle Stories pubblicate su Instagram,mostra alcuni appunti che potrebbero proprio contenere alcune delle frasi che riserverà ai giudici: Sono un essere umano, non un criminale Se ho sbagliato come dite voi, se ho commesso gravi violazioni come dite voi, chiedo scusa. Ecco perché potrebbero essere ...

Advertising

Giorgiolaporta : Voglio dedicare questo #8marzo a loro, alle #donne sottomesse dall’Islam e umiliate dal #burqa, alle spose bambine… - NaliOfficial : Buondì?? Regola fondamentale: ognuno è libero di esprimere la propria opinione e quindi chiedo a tutti di concentra… - rtl1025 : ??Consigli ai @thisismaneskin per l'Eurovision? @francescacheeks: 'Non hanno bisogno di consigli'. @MetaErmal: 'Conc… - Max_Alle : RT @guidogentili1: “Non voglio promettere nulla che non sia veramente realizzabile”. Da #Draghi 9 parole che segnano una svolta per azione… - panelelasalame : RT @oscarwildeness: Si parla sempre di donne che hanno fatto la storia; oggi voglio dedicare un pensiero alle donne che la storia non la fa… -