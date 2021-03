Miriana Trevisan, l’ex di Pago da Non è la RAI al grande futuro: Cosa fa oggi (Di lunedì 8 marzo 2021) Una carriera incredibile quella di Miriana Trevisan. La televisione, poi la storia con Pago, ed oggi una nuova avventura professionale Miriana Trevisan (Instagram)Guardando a ritroso il mondo dello spettacolo, è molto semplice imbattersi in donne che hanno saputo conquistare la propria notorietà grazie alla propria qualità artistiche, dall’aspetto estetico al saper dialogare con la telecamera, anche attraverso semplici stacchetti e balletti. Le veline insegnano, insomma, che la televisione premia l’aspetto estetico se accompagnato dalla personalità di chi il piccolo schermo sa catturarlo e farlo proprio. Programmi diventati iconici, poi, hanno indubbiamente aiutato tanti personaggi a prendersi le luci della ribalta. Miriana Trevisan, ... Leggi su kronic (Di lunedì 8 marzo 2021) Una carriera incredibile quella di. La televisione, poi la storia con, eduna nuova avventura professionale(Instagram)Guardando a ritroso il mondo dello spettacolo, è molto semplice imbattersi in donne che hanno saputo conquistare la propria notorietà grazie alla propria qualità artistiche, dall’aspetto estetico al saper dialogare con la telecamera, anche attraverso semplici stacchetti e balletti. Le veline insegnano, insomma, che la televisione premia l’aspetto estetico se accompagnato dalla personalità di chi il piccolo schermo sa catturarlo e farlo proprio. Programmi diventati iconici, poi, hanno indubbiamente aiutato tanti personaggi a prendersi le luci della ribalta., ...

Advertising

BotElenoire : miriana trevisan è una bellissima donna molto dolce - GiuseppiHappy : Certo, Dio come ti amo, brava Gigliola ma non supererai mai la versione di Miriana Trevisan a Non è la Rai #Sanremo2021 - MenoTele : 'Dio come ti amo' di cui ricordiamo la versione di Miriana Trevisan a Non è la Rai ?? #Sanremo2021 #sanremo21 - pierpigreco : Dio come ti amo di Gigliola Cinquetti mi farà sempre pensare a Miriana Trevisan che la canta a Non è la Rai #sanremo2021 - Marsf12 : Ma la voce di Miriana Trevisan? ?? -