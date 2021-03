Metro 4, via libera al maxi parcheggio (Di lunedì 8 marzo 2021) Milano - La giunta del Comune di Milano ha approvato la realizzazione del parcheggio di interscambio interrato nell'area San Cristoforo - Ronchetto sul Naviglio , che sarà il capolinea ovest della ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 8 marzo 2021) Milano - La giunta del Comune di Milano ha approvato la realizzazione deldi interscambio interrato nell'area San Cristoforo - Ronchetto sul Naviglio , che sarà il capolinea ovest della ...

Ultime Notizie dalla rete : Metro via Metro 4, via libera al maxi parcheggio La linea M4 è anche chiamata linea blu per via del colore con cui è stata contrassegnata. Incrocerà la linea 1 nella stazione di San Babila e la linea 2 nella stazione di Sant'Ambrogio . Il 7 ...

Metro 4, via libera al maxi parcheggio Il Giorno Metro 4, via libera al maxi parcheggio La Giunta di Milano ha approvato la realizzazione dell'interscambio interrato nell'area San Cristoforo-Ronchetto sul Naviglio ...

