Maneskin, dopo il trionfo a Sanremo sold out da record al Forum di Milano. E la data raddoppia (Di lunedì 8 marzo 2021) dopo la vittoria alla 71ma edizione del Festival di Sanremo con il brano 'Zitti e Buoni' , in testa a tutte le classifiche digitali, i Måneskin - in sole sei ore - annunciano un sold out da ... Leggi su leggo (Di lunedì 8 marzo 2021)la vittoria alla 71ma edizione del Festival dicon il brano 'Zitti e Buoni' , in testa a tutte le classifiche digitali, i Måneskin - in sole sei ore - annunciano unout da ...

Advertising

RaiRadio2 : «Siamo molto grati al festival per averci permesso di essere tornati a suonare live.» ?? @thisismaneskin nel backst… - rtl1025 : ?? La Top Ten dopo la terza serata di #Sanremo2021 1 Ermal Meta 2 Annalisa 3 Willie Peyote 4 Arisa 5 Irama 6 Lo Sta… - RaiRadio2 : «I Maneskin stanno portando la loro musica sul palco dell'Ariston.» Manuel @thisismaneskin e #MauelAgnelli nel ba… - PJMoonChildx : RT @itsmrsnobody: Sì egregi puristi del rock sappiamo che i Maneskin non sono i Led Zeppelin ora per favore possiamo goderci le cose che ho… - AngryPupatella : RT @itsmrsnobody: Sì egregi puristi del rock sappiamo che i Maneskin non sono i Led Zeppelin ora per favore possiamo goderci le cose che ho… -