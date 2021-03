Live-Non è a d'Urso, Antonella Elia incontra Pietro Delle Piane e sbotta: "Nessun fidanzamento, è il mio tro**amico" (Di lunedì 8 marzo 2021) Antonella Elia incontra Pietro Delle Piane nell'ascensore di Live-Non è la d'Urso e chiarisce la natura del loro rapporto. Leggi su comingsoon (Di lunedì 8 marzo 2021)nell'ascensore di-Non è la d'e chiarisce la natura del loro rapporto.

Advertising

trash_italiano : 'Live - Non è Sanremo' ?? #noneladurso - acmilan : Fine primo tempo ?? Rossonere sotto nonostante un bel primo tempo. Non dobbiamo mollare! ?? LIVE: ??… - borghi_claudio : @p3r4zzett1 @ci_cinicamente @AStramezzi Ma perchè non essere contenti dei risultati? Il partito porta avanti le pol… - Andrea__Monster : Ho appena guardato episodio S03 | E23 di Live - Non è la D'Urso! #kingdomheartssuperbrioche… - LovingTayMomsen : I've just watched episode S03 | E23 of Live - Non è la D'Urso! -