La volatilità dei bitcoin e la crisi del dollaro (Di lunedì 8 marzo 2021) Le monete digitali diventeranno un’assicurazione contro i cambiamenti del mondo? Forse. Ma è possibile che gli stati facciano qualcosa per arginarle. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 8 marzo 2021) Le monete digitali diventeranno un’assicurazione contro i cambiamenti del mondo? Forse. Ma è possibile che gli stati facciano qualcosa per arginarle. Leggi

Advertising

ZENIT_SGR : Nessun rimedio da parte della #FederalReserve in tema di volatilità di azioni e tassi. Il rapporto sul mercato del… - mattia3331 : RT @mattia3331: La scalata verso il top di ciclo di #Bitcoin. In questo tweet viene paragonato il percorso completo del 2017 con quello att… - Gabr1_Gabr1 : RT @mattia3331: La scalata verso il top di ciclo di #Bitcoin. In questo tweet viene paragonato il percorso completo del 2017 con quello att… - mattia3331 : La scalata verso il top di ciclo di #Bitcoin. In questo tweet viene paragonato il percorso completo del 2017 con qu… - Vision_Forex : Oggi ore 21:30 - ANALISI FLASH DEI MERCATI FINANZIARI con il Prof. Angelo Ciavarella. ?? Focus su: ancora volatil… -

Ultime Notizie dalla rete : volatilità dei La volatilità dei bitcoin e la crisi del dollaro L'analista statunitense Luke Gromen ha osservato le sorprendenti somiglianze tra la volatilità dell'oro nella Germania di Weimar e quella dei bitcoin di oggi. Secondo lui i bitcoin non sarebbero ...

De Leo: "Draghi mobiliti le imprese. Serve ristabilire fiducia e ottimismo" I due fattori chiave rimangono da un lato l'elevata volatilità dei mercati e, dall'altro, una " market rotation " che riguarda i titoli tecnologici e il debito sovrano. È un pattern , un trend di ...

La correzione nervosa Yahoo Finanza L'analista statunitense Luke Gromen ha osservato le sorprendenti somiglianze tra ladell'oro nella Germania di Weimar e quellabitcoin di oggi. Secondo lui i bitcoin non sarebbero ...I due fattori chiave rimangono da un lato l'elevatamercati e, dall'altro, una " market rotation " che riguarda i titoli tecnologici e il debito sovrano. È un pattern , un trend di ...