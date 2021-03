Juventus-Porto, Pirlo: “Abbiamo tutte le carte in regola per andare avanti” (Di lunedì 8 marzo 2021) Juventus-Porto, la conferenza stampa di Andrea Pirlo: “Dobbiamo evitare di fare errori”. TORINO – Vigilia di Juventus-Porto per Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida dello Stadium, in programma alle 20.45 di martedì 9 marzo. Juventus-Porto, la conferenza stampa di Andrea Pirlo Una partita contro il Porto decisiva per la Juventus dopo la sconfitta dell’andata. “Per noi è uno scontro diretto – ha ammesso Pirlo, riportato da tuttomercatoweb.com – sappiamo di avere tutte le carte in regola per andare avanti, ma non dobbiamo fare errori per tutti ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 8 marzo 2021), la conferenza stampa di Andrea: “Dobbiamo evitare di fare errori”. TORINO – Vigilia diper Andrea. Il tecnico bianconero in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida dello Stadium, in programma alle 20.45 di martedì 9 marzo., la conferenza stampa di AndreaUna partita contro ildecisiva per ladopo la sconfitta dell’andata. “Per noi è uno scontro diretto – ha ammesso, riportato da tuttomercatoweb.com – sappiamo di avereleinper, ma non dobbiamo fare errori per tutti ...

