Inter-Atalanta, Conte: “Vittoria fondamentale per lo Scudetto, ma ci aspettano altre sfide difficili” (Di martedì 9 marzo 2021) L'Inter batte l'Atalanta e conferma i sei punti di vantaggio sul Milan secondo.I nerazzurri giocano una partita di sofferenza, difendendosi con grande attenzione e punendo appena possibile i bergamaschi in contropiede. Antonio Conte al termine della partita ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in cui ha analizzato la Vittoria.Il tecnico nerazzurro sottolinea come questa sfida fosse fondamentale e avesse un peso specifico maggiore: "L’esultanza finale dei giocatori? Ci siamo riportati a +6, quando giochi dopo sapendo che le inseguitrici più vicine hanno vinto è inevitabile che da un punto di vista psicologico c’era una bella pressione. La pressione però aumenterà da qui alla fine. In più giocavamo con l’Atalanta, una squadra che prende punti a tutte le ... Leggi su mediagol (Di martedì 9 marzo 2021) L'batte l'e conferma i sei punti di vantaggio sul Milan secondo.I nerazzurri giocano una partita di sofferenza, difendendosi con grande attenzione e punendo appena possibile i bergamaschi in contropiede. Antonioal termine della partita ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in cui ha analizzato la.Il tecnico nerazzurro sottolinea come questa sfida fossee avesse un peso specifico maggiore: "L’esultanza finale dei giocatori? Ci siamo riportati a +6, quando giochi dopo sapendo che le inseguitrici più vicine hanno vinto è inevitabile che da un punto di vista psicologico c’era una bella pressione. La pressione però aumenterà da qui alla fine. In più giocavamo con l’, una squadra che prende punti a tutte le ...

