Fermato a Bari un algerino coinvolto nella strage al Teatro Bataclan. È legato all’Isis e secondo l’Antiterrorismo stava per tornare in Francia

(Di lunedì 8 marzo 2021) La Polizia haundi 36 anni, Athmane Touami, con l’accusa di partecipazione all’associazione con finalità di terrorismo internazionale Isis/Daesh. L’indagato,quanto è emerso nel corso delle indagini, era stato indottrinato a Londra. Le indagini sul conto dell’sono state condotte dagli investigatori della Digos, supportati da personale del Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Esterno della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione/Ucigos, nell’ambito dell’attività di monitoraggio degli ospiti del Centro di Permanenza Rimpatrio-Palese. Touami, proveniente dal Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Torino e già destinatario di provvedimento di espulsione del Prefetto di Milano il 23 dicembre 2018, era stato ...

repubblica : Isis, fermato a Bari 36enne algerino: partecipò alla strage del Bataclan: L'uomo, secondo quanto accertato dagli in… - poliziadistato : Bari, fermato cittadino algerino per terrorismo internazionale. Indagini #Digos e #antiterrorismo #dcpp hanno acce… - fattoquotidiano : Terrorismo, fermato a Bari un 36enne algerino: “Prese parte alla strage del Bataclan” - fcolarieti : Fermato a Bari un algerino coinvolto nella strage al Teatro Bataclan. È legato all’Isis e secondo l’Antiterrorismo… - DOscarLancini : Un plauso alle Forze dell’Ordine per aver fermato un algerino coinvolto negli #attentati del 2015 a Parigi: avrebbe… -

Fermato algerino coinvolto nella strage del Bataclan - AgenPress - fermato un cittadino algerino per partecipazione, con finalità di terrorismo internazionale, all'... effettuate sia con intercettazioni ambientali nella Casa Circondariale di Bari, sia con l'...La Polizia ha fermato a Bari un algerino di 36 anni, Athmane Touami, con l'accusa di partecipazione all'associazione con finalità di terrorismo internazionale Isis/Daesh. L'indagato, secondo quanto è ...Nel novembre del 2015 aveva aiutato gli autori della strage parigina del Bataclan. Attualmente è in carcere a Bari ...