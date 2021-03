Critics' Choice Awards 2021, i look maschili più belli (Di lunedì 8 marzo 2021) Si sono svolti nella notte del 7 marzo i Critics' Choice Awards, l'evento annuale giunto alla sua 26esima edizione, in cui la critica statunitense premia i migliori film, programmi e serie TV. Come per i Golden Globe, anche in questa serata è mancato il consueto red carpet, a causa della pandemia. Tuttavia l'evento che si è svolto in formato digitale ha visto i protagonisti sfoggiare spettacolari outfit, che in qualche modo hanno restituito quel sapore glam e ci hanno catapultato in un immaginario tappeto rosso. Taye Diggs in Giorgio Armani Il presentatore dei Critics' Choice Awards, Taye Diggs ha indossato una giacca da sera Giorgio Armani con collo a scialle a due bottoni, bordata di raso. In raso anche la camicia da sera bianca portata sopra un paio di pantaloni neri classici da ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 8 marzo 2021) Si sono svolti nella notte del 7 marzo i, l'evento annuale giunto alla sua 26esima edizione, in cui la critica statunitense premia i migliori film, programmi e serie TV. Come per i Golden Globe, anche in questa serata è mancato il consueto red carpet, a causa della pandemia. Tuttavia l'evento che si è svolto in formato digitale ha visto i protagonisti sfoggiare spettacolari outfit, che in qualche modo hanno restituito quel sapore glam e ci hanno catapultato in un immaginario tappeto rosso. Taye Diggs in Giorgio Armani Il presentatore dei, Taye Diggs ha indossato una giacca da sera Giorgio Armani con collo a scialle a due bottoni, bordata di raso. In raso anche la camicia da sera bianca portata sopra un paio di pantaloni neri classici da ...

Advertising

Paulie_Gee_83 : RT @NylonMag: From @Zendaya in Valentino to Emma Corrin's Schiaparelli dress. - lasoralalla : Passato in sordina il fatto che ieri sera abbiano vinto ai critics choice awards Carey Mulligan (attrice protagonis… - cruzchris2020 : RT @NylonMag: From @Zendaya in Valentino to Emma Corrin's Schiaparelli dress. - NylonMag : From @Zendaya in Valentino to Emma Corrin's Schiaparelli dress. - GioelePaglia : Nomadland domina i Critics Choice Awards con quattro premi: tutti i vincitori -

Ultime Notizie dalla rete : Critics Choice Critics' Choice Awards 2021, i beauty look più incredibili da realizzare a casa A differenza degli Oscar, i Critics Choice tendono in ogni caso a essere più rilassati. Per questo si esce dalla classicità imperante agli Academy Awards e si osa di più con i particolari, come nel ...

Critics Choice Awards 2021: trionfano Chloe Zhao e Nomadland A una settimana dalla notte dei continua la festa per la regista Chloe Zhao e il suo Nomadland ai Critics Choice Awards 2021 in attesa delle nomination agli Oscar che saranno annunciate il 15 marzo (con la cerimonia del 25 aprile). E pensare che Nomadland , già vincitore alla , è stato ...

Critics Choice Awards 2021, il trionfo di Netflix (con The Crown, e La Regina degli scacchi) Vanity Fair Italia Critics' Choice Awards 2021, i look maschili più belli Da Josh O' Connor a John Boyega passando per Sacha Baron Cohen, i protagonisti della 26esima edizione del premio della critica, meglio vestiti Si sono svolti nella notte del 7 marzo i Critics' Choice ...

Critics’ Choice Awards: vincono The Crown e Nomadland La serie Netflix sbanca nelle categorie per i miglior attori, mentre il film di Chloé Zhao porta a casa i premi a miglior film, miglior regia, miglior fotografia e sceneggiatura originale.

A differenza degli Oscar, itendono in ogni caso a essere più rilassati. Per questo si esce dalla classicità imperante agli Academy Awards e si osa di più con i particolari, come nel ...A una settimana dalla notte dei continua la festa per la regista Chloe Zhao e il suo Nomadland aiAwards 2021 in attesa delle nomination agli Oscar che saranno annunciate il 15 marzo (con la cerimonia del 25 aprile). E pensare che Nomadland , già vincitore alla , è stato ...Da Josh O' Connor a John Boyega passando per Sacha Baron Cohen, i protagonisti della 26esima edizione del premio della critica, meglio vestiti Si sono svolti nella notte del 7 marzo i Critics' Choice ...La serie Netflix sbanca nelle categorie per i miglior attori, mentre il film di Chloé Zhao porta a casa i premi a miglior film, miglior regia, miglior fotografia e sceneggiatura originale.