Covid | rapporto casi-test 14 | 4% Decenduti in 41 15 nelle ultime 48 ore Sale il numero di sintomatici

(Di lunedì 8 marzo 2021) Si alza sensibilmente la curva del contagio in Campania. Ilè ora a 14,4 per cento. I positivi del giorno sono infatti 1.644 (di cui 124identificati daantigenici rapidi) su 11.398 tamponi (di cui 1.450 antigenici). Ain 1.015, 505e asi riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. Lo rivela il bollettino della Regione Campania. Totale positivi 286.865 (di cui 8.529 antigenici). ?Deceduti in 41 (1548 ore, 26 deceduti in precedenza ma registrati ieri). ?Totale deceduti: 4.505. Guariti del giorno: 1.291. Totale guariti 192.453. Reso noto anche il ?Report dei posti letto su base regionale. Terapia intensiva ...

Sono 41.813 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'... Il rapporto casi positivi - tamponi eseguiti segna per l'Isola un tasso di positività dello 0,2%. L'OMS mette tra il 3 e il 5% di rapporto tamponi eseguiti/positivi come soglia per avere una ... Cresce il rapporto tra tamponi effettuati e nuovi positivi in Regione Campania. Oggi le nuove positività registrate sono state 1644, a fronte di 11398 tamponi effettuati. La percentuale di positività ...