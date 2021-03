Coronavirus in Toscana, 1.000 nuovi casi e 22 decessi. In calo i tamponi (Di lunedì 8 marzo 2021) Si riducono i positivi ma potrebbe essere un effetto della contrazione dei test eseguiti. Ricoveri oltre la soglia del 1300: ora via alla rimodulazione delle attività no Covid negli ospedali Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 8 marzo 2021) Si riducono i positivi ma potrebbe essere un effetto della contrazione dei test eseguiti. Ricoveri oltre la soglia del 1300: ora via alla rimodulazione delle attività no Covid negli ospedali

