Badante muore in un incendio in casa, dopo aver messo in salvo i due anziani per cui lavorava nella provincia di Salerno (Di lunedì 8 marzo 2021) Tragedia in una casa nella provincia di Salerno: una donna sarebbe morta in un incendio dopo aver salvato la coppia di anziani per cui lavorava come Badante. La vittima non sarebbe riuscita a scampare alla furia delle fiamme divampate all'interno dell'abitazione. Salva due anziani da un incendio e muore tra le fiamme: dramma per una Badante La notizia arriva dalla città di Battipaglia, nella provincia di Salerno, dove l'incendio divampato all'interno dell'abitazione di una coppia di anziani avrebbe causato la morte di una donna di 57 anni, di nazionalità ...

