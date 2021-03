22 morti in una Rsa di Potenza, due fermi per epidemia colposa e omicidio (Di lunedì 8 marzo 2021) Due persone sono state arrestate a Potenza con l’accusa di epidemia colposa e omicidio. Potenza – Due persone sono state arrestate a Potenza con l’accusa di epidemia colposa e omicidio. Si tratta dei titolari di una casa per anziani a Marsicotevere che, nei mesi scorsi, ha visto la morte di 22 anziani. L’indagine L’indagine, come scritto da La Repubblica, è partita subito dopo i primi decessi in questa Rsa. Secondo quanto precisato dalla Procura, nella casa di riposo non è stata rispettuta nessuna procedura anti-Covid. Inoltre, per ragioni di risparmio e di profitto i dipendenti dovevano procurarsi da soli i dispositivi di protezione individuale. Un comportamento che, per gli inquirenti, ha portato alla diffusione del ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 8 marzo 2021) Due persone sono state arrestate acon l’accusa di– Due persone sono state arrestate acon l’accusa di. Si tratta dei titolari di una casa per anziani a Marsicotevere che, nei mesi scorsi, ha visto la morte di 22 anziani. L’indagine L’indagine, come scritto da La Repubblica, è partita subito dopo i primi decessi in questa Rsa. Secondo quanto precisato dalla Procura, nella casa di riposo non è stata rispettuta nessuna procedura anti-Covid. Inoltre, per ragioni di risparmio e di profitto i dipendenti dovevano procurarsi da soli i dispositivi di protezione individuale. Un comportamento che, per gli inquirenti, ha portato alla diffusione del ...

