Vittorio Bosio rieletto presidente nazionale del CSI

ROMA -è stato confermatodel Centro Sportivo Italiano. La guida dell'associazione per il quadriennio olimpico 2021 - 2024 gli è stata ratificata dall'Assemblea ...

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Bosio

ROMA - Vittorio Bosio è stato confermato presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano. La guida dell'associazione per il quadriennio olimpico 2021 - 2024 gli è stata ratificata dall'Assemblea nazionale. Non essendo pervenute altre candidature sarà ancora presidente il bergamasco, 69 anni, dal 2016 alla guida dell'associazione. Siamo a anno dall'inizio della pandemia. C'è anche un po' di Liguria nel nuovo consiglio nazionale del centro sportivo italiano: con 1771 voti è stato eletto Cristiano Simonetti, dirigente di lungo corso, presidente del comitato di Chiavari.