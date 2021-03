Uomini e Donne: Roberto Di Silvestri parla del rapporto con Patrizia (Di domenica 7 marzo 2021) Nelle ultime settimane nel Trono Over di Uomini e Donne si è molto parlato del rapporto tra Roberto Di Silvestri e Patrizia D'Elia. Tutto sembrava andare a gonfie vele tra i due, ma le cose sono cambiate rapidamente. Il cavaliere catanese si stava frequentando da poco con la D'Elia quando nello studio sono arrivate alcune segnalazioni secondo le quali l'uomo sarebbe stato visto in atteggiamenti intimi con una donna fuori dal dating show di Canale 5. Patrizia non ha apprezzato la cosa e di conseguenza ha deciso di distaccarsi da Roberto. Il cavaliere però continua a essere molto attratto alla bella dama e in un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine ha parlato a lungo di ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 7 marzo 2021) Nelle ultime settimane nel Trono Over disi è moltoto deltraDiD'Elia. Tutto sembrava andare a gonfie vele tra i due, ma le cose sono cambiate rapidamente. Il cavaliere catanese si stava frequentando da poco con la D'Elia quando nello studio sono arrivate alcune segnalazioni secondo le quali l'uomo sarebbe stato visto in atteggiamenti intimi con una donna fuori dal dating show di Canale 5.non ha apprezzato la cosa e di conseguenza ha deciso di distaccarsi da. Il cavaliere però continua a essere molto attratto alla bella dama e in un'intervista rilasciata aMagazine hato a lungo di ...

Advertising

Link4Universe : A parte il fatto che direttrice è grammaticalmente corretto a prescindere dai gusti.. ma quanto è orribile leggere… - Giorgiolaporta : Non frega niente a #Boldrini e company di #Treccani e #donne; a due giorni dall’#8marzo devono parlarne per rifarsi… - ricpuglisi : 'Odio gli uomini'. Ah quindi va bene anche un libro intitolato 'Odio le donne'? #ottoemezzo - giglio_carmela : RT @vditrapani: E ora che il sipario è calato possiamo dirlo? Quanti aspettavano l'inciampo a #Sanremo2021? E invece no, tutto è andato ben… - DiVoghera : RT @rschrae16: Una statistica dice che le donne con qualche chilo in più vivano più a lungo degli uomini che glielo dicono... -