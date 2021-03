Tecla Insolia vestirà i panni di Nada (Di domenica 7 marzo 2021) Tecla Insolia, si immedesimerà nelle vesti della cantante Nadia. Una nuovo film che andrà in onda sul palinsesto. Tecla Insolia sarà Nada? “La bambina che non voleva cantare” un omaggio cinematografico a favore della cantante Nada. Sara interpretata dalla Insolia, è andrà in onda su Rai 1, mercoledì 10 marzo. Nel 1969 l’artista, conquistò il palco dell’Ariston quando aveva solo 15 anni, con la canzone “ma che freddo fa”. Nada, ormai è cresciuta, ma i dolori, i sogni e le aspettative di quella bambina, ha deciso di raccogliere in un libro autobiografico. S’intitola “ il mio cuore in mano”. Da questo, Costanza Quatriglio, ha deciso di estrapolarne un bellissimo ed emozionante film. L’attrice Tecla Insolia che darà ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 7 marzo 2021), si immedesimerà nelle vesti della cantante Nadia. Una nuovo film che andrà in onda sul palinsesto.sarà? “La bambina che non voleva cantare” un omaggio cinematografico a favore della cantante. Sara interpretata dalla, è andrà in onda su Rai 1, mercoledì 10 marzo. Nel 1969 l’artista, conquistò il palco dell’Ariston quando aveva solo 15 anni, con la canzone “ma che freddo fa”., ormai è cresciuta, ma i dolori, i sogni e le aspettative di quella bambina, ha deciso di raccogliere in un libro autobiografico. S’intitola “ il mio cuore in mano”. Da questo, Costanza Quatriglio, ha deciso di estrapolarne un bellissimo ed emozionante film. L’attriceche darà ...

