Sampdoria, Bereszynski: «Mio gol bello. Ma non festeggiamo» (Di domenica 7 marzo 2021) La Sampdoria impatta contro il Cagliari. Primo gol in blucerchiato per Bereszynski. Il polacco commenta il 2-2 finale Bartosz Bereszynski ha segnato il primo gol con la Sampdoria nella sfida contro il Cagliari. Il difensore è intervenuto, dopo la partita, ai microfoni dei canali ufficiali della società. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU SAMP NEWS 24 «Il mio gol è stato bello, ma non possiamo festeggiare, perché allo scadere è arrivato il pareggio del Cagliari. Dobbiamo rispettare questo punto e poi andare a Bologna a prenderne altri tre per chiudere il discorso salvezza». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 marzo 2021) Laimpatta contro il Cagliari. Primo gol in blucerchiato per. Il polacco commenta il 2-2 finale Bartoszha segnato il primo gol con lanella sfida contro il Cagliari. Il difensore è intervenuto, dopo la partita, ai microfoni dei canali ufficiali della società. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU SAMP NEWS 24 «Il mio gol è stato, ma non possiamo festeggiare, perché allo scadere è arrivato il pareggio del Cagliari. Dobbiamo rispettare questo punto e poi andare a Bologna a prenderne altri tre per chiudere il discorso salvezza». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

sampdoria : ? | TRIPLICE FISCHIO Finale assurdo a Marassi. Dopo il ribaltone firmato da #Bereszynski e #Gabbiadini, arriva il… - zazoomblog : Sampdoria Bereszynski: «Mio gol bello. Ma non festeggiamo» - #Sampdoria #Bereszynski: #bello. - il_gattaccio : RT @TuttoRossoblu: ??#SampdoriaCagliari finisce 2-2. ??????? Sì, il #Cagliari di #Semplici resta imbattuto. La sblocca JP al 10’. In due minu… - TuttoRossoblu : ??#SampdoriaCagliari finisce 2-2. ??????? Sì, il #Cagliari di #Semplici resta imbattuto. La sblocca JP al 10’. In due… - andreafabris96 : Un gol di Radja #Nainggolan ???? allo scadere regala il pareggio al ???? #Cagliari contro la ????? #Sampdoria: al… -