Pioli felice: 'Noi ci siamo sempre. E ora testa al Manchester Utd' (Di domenica 7 marzo 2021) Stefano Pioli è soddisfatto dopo il bel successo del Bentegodi, ma sa che il suo Milan è solo all'inizio di un periodo decisovo della stagione: "Abbiamo dimostrato di esserci e di crederci sempre - ... Leggi su gazzetta (Di domenica 7 marzo 2021) Stefanoè soddisfatto dopo il bel successo del Bentegodi, ma sa che il suo Milan è solo all'inizio di un periodo decisovo della stagione: "Abbiamo dimostrato di esserci e di crederci- ...

Advertising

sportli26181512 : Pioli felice: 'Noi ci siamo sempre. E ora testa al Manchester Utd': Pioli felice: 'Noi ci siamo sempre. E ora testa… - Birobiro72 : RT @MilanLiveIT: Pioli commenta a Sky Sport la vittoria in #VeronaMilan Il mister è felice della prestazione della squadra - GoalItalia : Tre punti anche senza i big: il Milan dei giovani fa felice Pioli ?? #VeronaMilan - MilanLiveIT : Pioli commenta a Sky Sport la vittoria in #VeronaMilan Il mister è felice della prestazione della squadra - Jacop83 : @giacomodieci10 @Brunoyz98 @MilanNewsit Lo dici tu che non sarò felice...ma lo sarò di più se arriva un altro allen… -