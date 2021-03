Pensioni: primo contributo dopo la fine del 1995? niente pensione a 67 anni o assegno più basso (Di domenica 7 marzo 2021) È addebitabile alla riforma delle Pensioni di Lanfranco Dini l'ingresso nel sistema previdenziale del metodo contributivo, ovvero di quel sistema di calcolo delle Pensioni che non guarda più alle ultime retribuzioni ma che guarda al montante dei contributi. Una specie di inasprimento in questo senso lo si è avuto anche con l'arrivo della famigerata riforma Fornero, quella prodotta dal governo Monti con il decreto Salva Italia. Il cambio di rotta nel sistema previdenziale, che da retributivo è diventato misto e poi tutto contributivo, ha creato i cosiddetti contributivi puri, soggetti che hanno diritto al calcolo della pensione esclusivamente con il sistema contributivo, perché non hanno contributi accreditati a qualsiasi titolo, antecedenti l'arrivo della riforma Dini. E si tratta dei soggetti che maggiormente vengono penalizzati in ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 7 marzo 2021) È addebitabile alla riforma delledi Lanfranco Dini l'ingresso nel sistema previdenziale del metodo contributivo, ovvero di quel sistema di calcolo delleche non guarda più alle ultime retribuzioni ma che guarda al montante dei contributi. Una specie di inasprimento in questo senso lo si è avuto anche con l'arrivo della famigerata riforma Fornero, quella prodotta dal governo Monti con il decreto Salva Italia. Il cambio di rotta nel sistema previdenziale, che da retributivo è diventato misto e poi tutto contributivo, ha creato i cosiddetti contributivi puri, soggetti che hanno diritto al calcolo dellaesclusivamente con il sistema contributivo, perché non hanno contributi accreditati a qualsiasi titolo, antecedenti l'arrivo della riforma Dini. E si tratta dei soggetti che maggiormente vengono penalizzati in ...

