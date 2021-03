(Di domenica 7 marzo 2021) Dramma a . Un di 18di nazionalità cinese èieri sera dopo essere stato per errore dall'auto guidata dal padre, durante una manovra in. È accaduto in un'area parcheggio sulla ...

Advertising

infoitinterno : Bari, Papà fa retromarcia e investe il figlio, morto bambino di 18 mesi - leggoit : Papà fa retromarcia e investe il figlio, morto bambino di 18 mesi -

Ultime Notizie dalla rete : Papà retromarcia

Corriere della Sera

Stando ad una prima ricostruzione, sulla base del racconto dei familiari, il bambino era in strada dietro la macchina, e il padre, che non se ne era accorto, ha messo in moto ine lo ha ...Stando ad una prima ricostruzione, sulla base del racconto dei familiari, il bambino era in strada dietro la macchina, e il padre , che non se ne era accorto, ha messo in moto ine lo ha ...