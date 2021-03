NBA: Ben Simmons e Joel Embiid, l’All Star Game è a rischio per un contatto positivo (Di domenica 7 marzo 2021) Ben Simmons e Joel Embiid potrebbero non fare parte dell’All Star Game 2021. I due giocatori dei Philadelphia 76ers infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Shams Charania, sarebbero entrati in contatto con una persona positiva e per questo potrebbero essere esclusi – come da protocollo NBA – dalla manifestazione. Al momento entrambi, che sono comunque arrivati ad Atlanta, ma ovviamente in maniera individuale, sono in attesa degli esami del caso per capire se potranno far parte della “Partita delle Stelle” o no. I Philadelphia 76ers, per conto del loro head coach Doc Rivers, hanno fatto sapere che stanno valutando la situazione cercando di capirne i possibili sviluppi, anche in vista – poi – della seconda parte di stagione regolare. Nelle prossime ore sono ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) Benpotrebbero non fare parte del2021. I due giocatori dei Philadelphia 76ers infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Shams Charania, sarebbero entrati incon una persona positiva e per questo potrebbero essere esclusi – come da protocollo NBA – dalla manifestazione. Al momento entrambi, che sono comunque arrivati ad Atlanta, ma ovviamente in maniera individuale, sono in attesa degli esami del caso per capire se potranno far parte della “Partita delle Stelle” o no. I Philadelphia 76ers, per conto del loro head coach Doc Rivers, hanno fatto sapere che stanno valutando la situazione cercando di capirne i possibili sviluppi, anche in vista – poi – della seconda parte di stagione regolare. Nelle prossime ore sono ...

Advertising

BasketItalyit : @JoelEmbiid e @BenSimmons dal All Star Game per colpa...del loro parrucchiere ?? #AllStarGame - PianetaBasketIT : #NBA Joel Embiid e Ben Simmons salteranno l'All-Star Game questa notte. I due sono entrati in contatto con un barbi… - BasketUniverso : La NBA ha deciso: Joel Embiid e Ben Simmons non giocheranno l'All Star Game di stanotte - Basketcaffe : #NBA - UFFICIALE Joel Embiid e Ben Simmons devono rinunciare all'All Star Game di Atlanta. Le due stelle dei… - Basketcaffe : #NBA - Quasi certamente Joel Embiid e Ben Simmons dovranno rinunciare all'All Star Game di Atlanta. Le due stelle… -