Napoli-Bologna | formazioni Ghoulam in campo dal primo minuto Osimhen in panchina

(Di domenica 7 marzo 2021) Ilha ufficializzato le scelte di Gattuso per la partita di stasera contro ilallo Stadio Maradona. Il tecnico scegli di affidarsi a Ospina tra i pali. In difesa ci saranno Di Lorenzo, Rrahmani al fianco di Koulibaly e. titolare dal, Faouzisulla fascia sinistra. Al centro, Fabian e Demme. Dietro Mertens punta agiranno Zielinski, Politano e Mertens. Ilschiera un centroinsolito: Medel giocherà al fianco di Svanberg per la squalifica di Schouten.: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly,, Fabian, Demme, Zielinski, Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso: Skorupsi; De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Mbaye; Poli, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Bologna

