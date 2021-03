Mostrare se stessi o provocare per notorietà? (Di domenica 7 marzo 2021) Sanremo 2021 Si è conclusa ieri (stamattina all’alba, per essere precisi) la kermesse canora più discussa della televisione, il festival di Sanremo 2021; ammetto di non aver avuto tempo a sufficienza per seguirne tutte le canzoni e annessi dettagli. Grazie ai social ho però potuto notare un aspetto che ha attirato la mia attenzione: il mostrarsi a tutti i costi. Ci tengo a sottolineare che non sono un’esperta di musica o di costume, non starò a porre l’accento sugli orientamenti politici o sessuali dei cantanti, e non sono neanche interessata a farlo. Ho seguito i vari post dei miei contatti e delle testate giornalistiche ed ammetto di non aver capito se si trattasse di uno spettacolo canoro o di un carnevale in ritardo. Mi sono sforzata, ho provato a cercare le componenti psicologiche, ma nulla: ho fallito. Travestimenti La storia parla del Carnevale come di un periodo in cui le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 marzo 2021) Sanremo 2021 Si è conclusa ieri (stamattina all’alba, per essere precisi) la kermesse canora più discussa della televisione, il festival di Sanremo 2021; ammetto di non aver avuto tempo a sufficienza per seguirne tutte le canzoni e annessi dettagli. Grazie ai social ho però potuto notare un aspetto che ha attirato la mia attenzione: il mostrarsi a tutti i costi. Ci tengo a sottolineare che non sono un’esperta di musica o di costume, non starò a porre l’accento sugli orientamenti politici o sessuali dei cantanti, e non sono neanche interessata a farlo. Ho seguito i vari post dei miei contatti e delle testate giornalistiche ed ammetto di non aver capito se si trattasse di uno spettacolo canoro o di un carnevale in ritardo. Mi sono sforzata, ho provato a cercare le componenti psicologiche, ma nulla: ho fallito. Travestimenti La storia parla del Carnevale come di un periodo in cui le ...

CorriereCitta : Mostrare se stessi o provocare per notorietà? - gighea : RT @stefanopatera: Allora il Fattore Théodore disse a loro : Se non credete , venite a vedere voi stessi, questo fiore ! Il fattore Théodo… - RetwittL : RT @stefanopatera: Allora il Fattore Théodore disse a loro : Se non credete , venite a vedere voi stessi, questo fiore ! Il fattore Théodo… - stefanopatera : Allora il Fattore Théodore disse a loro : Se non credete , venite a vedere voi stessi, questo fiore ! Il fattore T… - LBaccio : @AlexSalerno10 Volevo solo mostrare, per quanto banale, che con gli stessi identici numeri si possono creare grafic… -