Lotta, Frank Chamizo vince le Ranking Series Ostia 2021: battuto in finale lo statunitense Jordan Burroughs! (Di domenica 7 marzo 2021) Per il secondo anno consecutivo Ostia ha ospitato l’evento di apertura delle Ranking Series di Lotta, il torneo Matteo Pellicone, che quest’oggi ha visto in gara quattro azzurri dello stile libero. L’Italia ha conquistato la vittoria con Frank Chamizo Marquez ed il terzo posto con Givi Davidovi. Nella categoria di peso olimpica dei -74 kg la cavalcata trionfale di Chamizo è partita nel turno di qualificazione contro il kazako Nurkozha Kaipanov, argento mondiale nel 2019 nei -70 kg, battuto nettamente ai punti per 6-0, per proseguire poi nei quarti di finale, contro il naturalizzato sammarinese Malik Michael Amine, battuto ancora ai punti per 13-8. In semifinale la sfida è stata contro il portoricano ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) Per il secondo anno consecutivoha ospitato l’evento di apertura delledi, il torneo Matteo Pellicone, che quest’oggi ha visto in gara quattro azzurri dello stile libero. L’Italia ha conquistato la vittoria conMarquez ed il terzo posto con Givi Davidovi. Nella categoria di peso olimpica dei -74 kg la cavalcata trionfale diè partita nel turno di qualificazione contro il kazako Nurkozha Kaipanov, argento mondiale nel 2019 nei -70 kg,nettamente ai punti per 6-0, per proseguire poi nei quarti di, contro il naturalizzato sammarinese Malik Michael Amine,ancora ai punti per 13-8. In semila sfida è stata contro il portoricano ...

Advertising

Miky_born2read : @Lo_Zio_Frank @elbucaniere Eh beh, questa è una lotta?? - 1897_frank : @anomaleo @mike_fusco Bella lotta allora - Frank_Rido : @forza_lotta @pisto_gol Vero, infatti Ballardini ha sbagliato, come Ranieri con l'atalanta e tanti altri - forza_lotta : @Frank_Rido @pisto_gol Questi ragionamenti li facciamo solo in Italia, lo sport è un'altra cosa. Sono cose ridicole… - Frank_Rido : @forza_lotta @pisto_gol Vero che bisognerebbe giocare sempre coi titolari, non lo metto in dubbio, ma mercoledì ha… -