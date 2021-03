Finisce Sanremo 2021: le pagelle dei 26 BIG in gara (Di domenica 7 marzo 2021) Vi abbiamo sempre detto che per fare un bilancio definitivo per quello che è stato il Festival e per le 26 canzoni in gara, non sarebbe bastato un solo ascolto. E le pagelle date dopo le prime serate non possono coincidere con i voti che arrivano dopo qualche ascolto in più. Questo Sanremo 2021 non ci lascia con una sola canzone che resterà nella nostra testa, e che ascolteremo sempre, come era successo con Fai Rumore o con Soldi di Mahmood. Ma questo potrebbe essere anche un merito, per aver scelto più di un brano che ci accompagnerà per mesi. Amadeus lo ha ribadito anche oggi in conferenza stampa: era fondamentale dare spazio alla musica, ed è per questo che sono state selezionate 26 canzoni, allungando la lista ancora di più rispetto alla passata edizione. Un festival che passerà alla storia e che si chiude anche ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 7 marzo 2021) Vi abbiamo sempre detto che per fare un bilancio definitivo per quello che è stato il Festival e per le 26 canzoni in, non sarebbe bastato un solo ascolto. E ledate dopo le prime serate non possono coincidere con i voti che arrivano dopo qualche ascolto in più. Questonon ci lascia con una sola canzone che resterà nella nostra testa, e che ascolteremo sempre, come era successo con Fai Rumore o con Soldi di Mahmood. Ma questo potrebbe essere anche un merito, per aver scelto più di un brano che ci accompagnerà per mesi. Amadeus lo ha ribadito anche oggi in conferenza stampa: era fondamentale dare spazio alla musica, ed è per questo che sono state selezionate 26 canzoni, allungando la lista ancora di più rispetto alla passata edizione. Un festival che passerà alla storia e che si chiude anche ...

Advertising

LucaDondoni : Finisce il 71mo Festival di Sanremo #sanremo2021 e...l’esibizione questa sera è stata fondamentale @thisismaneskin… - RaiRadio2 : «Mi spiace che finisce oggi, facciamo altri giorni?» ?? @BugattiCristian nel backstage di #RaiRadio2 dopo l’esibizi… - avndsuarpe : RT @heistefy: La domenica dopo Sanremo è la più triste dell'anno. Appena finisce Domenica In rimane solo il vuoto. #Sanremo2021 #DomenicaIn - heistefy : La domenica dopo Sanremo è la più triste dell'anno. Appena finisce Domenica In rimane solo il vuoto. #Sanremo2021 #DomenicaIn - minikiguk : domenica in finisce alle otto di sera prepariamoci a vedere una sesta serata di sanremo #domenicain -