Csi, Bosio confermato presidente «La riforma dello sport? Così è inutile» (Di domenica 7 marzo 2021) Il bergamasco confermato al vertice nazionale con il 99% dei voti. «Proseguirò con grande impegno. Esenzione totale dei compensi sbagliata». Leggi su ecodibergamo (Di domenica 7 marzo 2021) Il bergamascoal vertice nazionale con il 99% dei voti. «Proseguirò con grande impegno. Esenzione totale dei compensi sbagliata».

Advertising

SettimanaS : Vittorio Bosio rieletto presidente nazionale del CSI - CSInazionale : Vittorio Bosio rieletto presidente nazionale CSI - ViBosCsi : RT @VITAnonprofit: .@ViBosCsi (@CSInazionale): «Ripartiremo dall'ascolto e dai nuovi bisogni. Il mondo non sarà come prima» - miraparrini : RT @VITAnonprofit: .@ViBosCsi (@CSInazionale): «Ripartiremo dall'ascolto e dai nuovi bisogni. Il mondo non sarà come prima» - CSInazionale : RT @VITAnonprofit: .@ViBosCsi (@CSInazionale): «Ripartiremo dall'ascolto e dai nuovi bisogni. Il mondo non sarà come prima» -