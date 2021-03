Covid, Decaro (Anci): “I ragazzi in DaD ma in alcuni locali c’è rischio assembramenti” (Di domenica 7 marzo 2021) "Con una mano si chiudono le scuole e con l'altra si elimina il divieto di asporto dopo le 18 per certi esercizi commerciali, favorendo così di fatto gli assembramenti nei pressi dei locali che possono essere frequentati anche dai ragazzi. Sinceramente sono preoccupato". Il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, in un'intervista a 'QN' ribadisce le critiche al Dpcm. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 7 marzo 2021) "Con una mano si chiudono le scuole e con l'altra si elimina il divieto di asporto dopo le 18 per certi esercizi commerciali, favorendo così di fatto glinei pressi deiche possono essere frequentati anche dai. Sinceramente sono preoccupato". Il sindaco di Bari e presidente dell', Antonio, in un'intervista a 'QN' ribadisce le critiche al Dpcm. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Covid, Decaro (Anci): “I ragazzi in DaD ma in alcuni locali c’è rischio assembramenti” - Trmtv : Covid-19, Decaro: “Tuteliamoci, siamo vicini alla fine di questo incubo” - AnsaPuglia : Covid: Decaro, 'all'Albania il grazie dei sindaci per aiuto'. Presidente Rama a Bari per trentennale del primo sbar… - StraNotizie : Decaro ai baresi: 'Dopo un anno di restrizioni è dura, ma per battere il Covid manca poco. Ora resistiamo'… - Telebari : Covid a Bari, Decaro: “Potrebbero arrivare nuove restrizioni in ambito scuola” - VIDEO - #Bari #Notizie -