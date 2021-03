(Di domenica 7 marzo 2021) Palermo, 7 mar. (Adnkronos) – Ia sostegno dei Medici con l’Africa Cuamm, grazie a, sono arrivati anche in Sicilia. L’operazione solidale #solodalcuore sta coinvolgendo tutte le imprenditrici agricole d’Italia che, senza esitazione, si sono impegnate nella promozione dell’iniziativa per sostenere in Africa le mamme nel momentogravidanza ematernità, dando loro un ospedale attrezzato e una scuola di formazione per future ostetriche del posto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

RadioItalia : Una voce che risuona ancora nei nostri cuori. Il 1 Marzo del 2012 ci lasciava Lucio Dalla ?? - fisco24_info : 8 marzo, i cuori della gratitudine di donne Impresa Coldiretti: I cuori a sostegno dei Medici con l'Africa Cuamm, g… - TV7Benevento : 8 marzo, i cuori della gratitudine di donne Impresa Coldiretti... - Tele_Nicosia : 8 marzo, i cuori della gratitudine di donne Impresa Coldiretti - CiaoKarol : Supplica potente di consacrazione ai Sacri Cuori di Gesù e Maria. #Preghiera della sera, 6 marzo 2021 ??? -

Ultime Notizie dalla rete : marzo cuori

TeleNicosia

...Calabria per una iniziativa di solidarietà a favore delle donne africane In occasione dell'8... Isi possono acquistare on line su piattaforma e - commerce www.solodalcuore.it saranno ...Le previsioni astrologiche della settimana 8 - 14del Toro annunciano delle giornate migliori, soprattutto in amore. Isolitari dovranno cercare di metabolizzare una delusione. Rispetto ...Palermo, 7 mar. (Adnkronos) - I cuori a sostegno dei Medici con l'Africa Cuamm, grazie a Coldiretti Donne Impresa, sono arrivati anche in Sicilia.In occasione dell’8 marzo giornata internazionale dei diritti della donna, è Elisabetta Gregoraci la testimonial della Calabria per la campagna benefica #solodalcuore, promossa dalle imprenditrici agr ...