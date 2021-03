VIDEO MotoGP, Luca Marini: “Emozione incredibile, rischi di volare via” (Di sabato 6 marzo 2021) Luca Marini mostra la sua soddisfazione ai microfoni di Sky Sport MotoGP al termine della seconda giornata di test ufficiali in vista del Mondiale 2021. Il fratello di Valentino Rossi, pronto al debutto nella classe regina del Motomondiale, ha compiuto i primi giri a bordo della Ducati del Team Esponsorama Racing. L’ex pilota di casa Sky nella Moto2 ha registrato il 24° crono nella sessione odierna con il tempo di 1.57.335 dopo aver compiuto 49 giri. Marini sta prendendo confidenza con la Moto che, durante la sessione privata di ieri riservata ai rookie, ha accusato dei problemi che non gli permettevano di raggiungere una considerevole velocità di punta sul lunghissimo rettilineo di Losail (Qatar), sede delle prime due prove del campionato. VIDEO, Luca Marini: ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021)mostra la sua soddisfazione ai microfoni di Sky Sportal termine della seconda giornata di test ufficiali in vista del Mondiale 2021. Il fratello di Valentino Rossi, pronto al debutto nella classe regina del Motomondiale, ha compiuto i primi giri a bordo della Ducati del Team Esponsorama Racing. L’ex pilota di casa Sky nella Moto2 ha registrato il 24° crono nella sessione odierna con il tempo di 1.57.335 dopo aver compiuto 49 giri.sta prendendo confidenza con la Moto che, durante la sessione privata di ieri riservata ai rookie, ha accusato dei problemi che non gli permettevano di raggiungere una considerevole velocità di punta sul lunghissimo rettilineo di Losail (Qatar), sede delle prime due prove del campionato.: ...

