Udinese, Marino: «Crediamo in questa squadra. Gotti non è monotematico»

Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni

Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Sassuolo. «Crediamo in questa squadra, la nostra soddisfazione è pari alla fede nella rosa e nell'allenatore. Abbiamo cercato di costruire una squadra in linea con le caratteristiche di gioco di Gotti. Ma lui è bravo a cambiare faccia alla squadra, non è monotematico».

