Sanremo 2021, per la semifinale gli ascolti migliorano (un po'): 44.7% di share con oltre 8 milioni di spettatori (Di sabato 6 marzo 2021) Anche la semifinale del Festival di Sanremo è andata. Per la quarta serata la manifestazione musicale porta a casa 11 milioni 115 mila telespettatori, pari al 43.3% nella prima parte e 4 milioni 980 mila nella seconda con il 48.2%. L'anno scorso la quarta serata del Festival aveva ottenuto 12 milioni 674 mila telespettatori con il 52.3% di share nella prima parte e 5 milioni 795 mila con il 56% nella seconda. In media la quarta serata del festival ha fatto registrare 8 milioni 14 mila spettatori con il 44.7%. Gli ascolti quindi restano ancora lontani rispetto all'edizione 2020, quando la serata del venerdì incollò a Rai1 9 milioni 504 mila spettatori

