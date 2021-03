Roma Ancora un party in un B&B della Capitale | multe per oltre 13mila euro

(Di sabato 6 marzo 2021) Intorno all’una di questa notte gli agenti del I Gruppo “ex Trevi”Polizia Locale disono intervenuti, a seguito di una segnalazione, nei pressi di piazza del Popolo per una festa in corso presso una struttura ricettiva di B&B. La festa è finita All’arrivo delle pattuglie, alcuni partecipanti hanno provato ad allontanarsi ma, subito fermati, sono stati tutti identificati: 20 le persone sanzionate, 18 cittadini italiani e 2 stranieri, dai 20 ai 30 anni, per violazione delle disposizioni anti contagio.l’ammontare delle sanzioni elevate. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti di tipo amministrativo sulla struttura. Nel corso dei servizi di controllo di ieri, predisposti in forma potenziata già dal primo pomeriggio, i caschi bianchi sono ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Roma Ancora

RomaToday

E per chi non l'avesseinquadrata - cosa molto ardua nel senso tradizionale del termine con ... Studia, segue dei master di cucina creativa a 'La città del Gusto' del Gambero Rosso a, master ...... dove ha generato raffiche fino a 220 km/h e, secondo un rapportoprovvisorio, ha già a ... Alle 18:00 locali (le 8:00 a), il ciclone si trovava a 30 chilometri a sud di Nouméa e stava ...ROMA – Lo storico marchio inglese Mg torna sul mercato italiano ... Il primo modello è un C-Suv dedicato agli automobilisti che ancora non si sentono preparati per il passaggio alla mobilità ...MILANO. Dazn o Sky: i tifosi di calcio devono ancora aspettare per conoscere dove e come potranno seguire le partite del campionato di Serie A nei prossimi tre anni. Ieri c'è stata infatti un'altra fu ...