Ravenna – Auto investe anziano in bici | ricoverato in condizioni gravi

Advertising

news_ravenna : Largo Brigata Piacenza; 42 nuovi posti auto gratuiti già a disposizione dei cittadini - magicaGrmente22 : Ravenna Today Lanciano chiodi dall'auto per seminare la Polizia: folle inseguimento nella notte - settesere : Ravenna, La storia di Giuseppe, giocatore compulsivo: 'I gruppi di auto aiuto mi hanno dato una nuova vita'… -

Ultime Notizie dalla rete : Ravenna Auto

RavennaToday

Strocchi si è però trasformato in un parcheggio disordinato di, autotreni ed autobus. ... Quanto sopra sarà immediatamente sottoposto al sindaco con un'interrogazione di Lista perche gli ......i servizi a portata di clic includendo anche il trasporto non di linea (come taxi e noleggio...d'intesa tra Ministero Infrastrutture Rfi e Regione per il potenziamento del collegamento" ...Secondo una prima ricostruzione della dinamica da parte della Polizia Locale di Ravenna che è intervenuta sul posto, l’auto era impegnata in una manovra per girare a sinistra da via dei Mille per ...Già più di duecento persone hanno aderito a una raccolta firme per chiedere al Comune di rendere più vivibile e meno degradata Marina di Ravenna. Residenti e frequentatori della località balneare lame ...