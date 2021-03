MotoGP, Valentino Rossi comincia l’avventura in Petronas con una prima giornata di test dedicata al passo (Di sabato 6 marzo 2021) È cominciata quest’oggi ufficialmente la nuova avventura di Valentino Rossi in Yamaha Petronas, con la prima giornata di test collettivi a Losail in preparazione del Mondiale MotoGP 2021. Il “Dottore”, pronto ad affrontare la 26ma stagione della carriera nel Motomondiale (di cui 22 in top class), ha vestito finalmente i colori del nuovo team anche in pista completando ben 54 giri nell’arco delle 7 ore previste per il day-1 dei test ufficiali. Un programma di lavoro subito abbastanza intenso per il 42enne di Tavullia, molto attivo specialmente nella fase centrale della sessione, con l’obiettivo di prendere confidenza in sella alla nuova M1 ufficiale con cui gareggerà durante il campionato. Rossi ha fatto segnare la 14ma ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) Èta quest’oggi ufficialmente la nuova avventura diin Yamaha, con ladicollettivi a Losail in preparazione del Mondiale2021. Il “Dottore”, pronto ad affrontare la 26ma stagione della carriera nel Motomondiale (di cui 22 in top class), ha vestito finalmente i colori del nuovo team anche in pista completando ben 54 giri nell’arco delle 7 ore previste per il day-1 deiufficiali. Un programma di lavoro subito abbastanza intenso per il 42enne di Tavullia, molto attivo specialmente nella fase centrale della sessione, con l’obiettivo di prendere confidenza in sella alla nuova M1 ufficiale con cui gareggerà durante il campionato.ha fatto segnare la 14ma ...

Advertising

SkySportMotoGP : ??? @ValeYellow46 in pista nei test #MotoGP di Losail con la Yamaha del team @sepangracing. FOTO #SkyMotori… - SkySportMotoGP : ?? Le ambizioni per la sua nuova avventura e un elogio a @FrankyMorbido12 nelle prime parole di @ValeYellow46 da pil… - Anna_talis14 : RT @inostripiloti: ??'Per chi si sbatte e regala sorrisi e sogni. Valentino? Porcapaletta, ha dato. Non smette. (peraltro)' ?? Giorgio Terru… - Dondolino72 : RT @GiocoPulito: #ValentinoRossi: il dottore della #MotoGP. A 42 anni sta scaldando i motori con la #Yamahapetronas nei test di #Losail. I… - Gimar69Marchini : RT @riccagalli: #MotoGp, Luca #Marini: 'Pronto a sfidare #Valentino' #QatarTest -