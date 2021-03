Llorente trascina | Pereyra chiude i giochi | l’Udinese piega De Zerbi

Advertising

tuttonapoli : LLorente trascina l'Udinese! Battuto 2-0 un Sassuolo modesto e poco pericoloso -

La Gazzetta dello Sport

... Dopo questo episodio la partita sisenza emozioni sino alla fine del tempo quando ci ... Nuytinck; Molina (46' st De Maio), De Paul, Walace, Makengo (25' st Arslan), Stryger Larsen;(...... Gotti deve fare fronte a diverse assenze e scegliein attacco insieme a Nestorovski, ... Il match sisenza grossi sussulti, con De Paul che prova ad organizzare qualche contropiede ...Ecco le formazioni ufficiali di Milan e Udinese: MILAN: G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Diaz, Rebic; Leao. A disp.: A.Sesto turno di ritorno del girone nord che vede la caduta di Udine in casa per mano di Sanga e la perdita del primato in classifica in coabitazione con Crema. Le ragazze di coach Matassini piazzano un ...