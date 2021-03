Juventus-Lazio | Morata | “Contento per la risposta della squadra Spero di stare meglio martedì”

(Di domenica 7 marzo 2021) Lacentra una vittoria fondamentale contro laper la corsa alla prossima Champions League.Grandi meriti di questo successo vanno al centravanti spagnolo Alvaro, che al rientro dopo alcuni problemi fisici ha dimostrato di essere un elemento imprescindibile per labianconera. L'ex Real Madrid ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita ai microfoni di Sky Sport, dove si è detto soddisfattoprestazione.appare rilassato e felice per lache laha dato: "È una bella serata, soprattutto per la. Sono state settimana difficili, non capivo cosa stava succedendo perché avevo perso le forze. Finalmente mi sto ritrovando ...

Andrea Pirlo commenta ai microfoni di Dazn il successo ottenuto in rimonta dalla suacontro la: " Non abbiamo pensato alla partita di martedì (contro il Porto, ottavo di finale di ...Grande vittoria per la, che ribalta lanella ripresa e porta a casa tre punti importantissimi per continuare la propria rincorsa alle posizioni di vertice della classifica. Una rimonta avviata dopo un inizio ...E per 70’ senza Ronaldo TORINO. Nonostante le numerose assenze e la scelta di preservare Ronaldo per la Champions, la Juventus supera la Lazio e rimane avvinghiata al sogno scudetto: aspettando ...Con una grande rimonta la Juventus ha battuto 3-1 la Lazio, rilanciandosi così in classifica. Nella ripresa nel primo quarto d'ora arriva la doppietta di Morata, su rigore e poi su una ripartenza inne ...