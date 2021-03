Giulia Salemi a Verissimo: “Non voglio più tornare sull’argomento”, le parole su Tommaso Zorzi (Di domenica 7 marzo 2021) Nel corso della puntata di Sabato 6 Marzo di Verissimo, Giulia Salemi ha espresso le sue considerazioni sulle dichiarazioni di Tommaso Zorzi. È stata davvero una puntata speciale quella di Verissimo che è andata in onda ieri, Sabato 6 Marzo. Il salotto di Silvia Toffanin ha visto protagonisti gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 7 marzo 2021) Nel corso della puntata di Sabato 6 Marzo diha espresso le sue considerazioni sulle dichiarazioni di. È stata davvero una puntata speciale quella diche è andata in onda ieri, Sabato 6 Marzo. Il salotto di Silvia Toffanin ha visto protagonisti gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

ahs_c0ven : IMMAGINO GIULIA SALEMI CHE SI COPRE GLI OCCHI PERCHÉ LE FA SENSO VEDERE STE COSE.. #fiorelloprelemi #Sanremo2021 - unoaroma : Giulia Salemi @GiuliaSalemi93 6h “Fiera di Perpi come padre e uomo” #gregorelli - Isab79090755 : @VittorioSgarbi @SanremoRai @Fiorello Giulia Salemi - Maria26165107 : RT @lunaticdreamer_: Chiara Ferragni come una Giulia Salemi qualsiasi impegnata nella campagna di salvataggio per il marito #fiorelloprelem… - tommyestefy0 : Ma solo a me è arrivata a starmi sul cazzo giulia Salemi senza motivo??? Aiutoooo #tommaso #tzfalsissimo #viperissimo -