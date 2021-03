Gaudiano vincitore giovani a Sanremo | show Fiorello con Achille Lauro

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 marzo 2021)(ITALPRESS) – Ildel Festival dinella categoria Nuove Proposte ècon il brano “Polvere da sparo”. Secondo posto per Davide Shorty con “Regina”, terzo per Folcast con “Scopriti”, quarto Wrongonyou con “Lezioni di volo”.«Dedico questa vittoria a mio padre – dice-, due anni fa è andato via, ma adesso lo sento qui con me».entra in scena all'Ariston con una parrucca anni '80, sulle note di “Wake Me Up Before You Go”. “Con i baffetti tagliati mi dicono che assomiglio a D'Alema senza baffetti”, scherza. Loman entra in un quadro dicon corona di spine, abito tunica nero, rossetto nero. Poi insieme intonano il brano Rolls Royce. Omaggio a “Siamo donne” di Sabrina Salerno ...