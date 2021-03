Ciclismo, vittoria di van der Poel alle Strade Bianche (Di sabato 6 marzo 2021) Prima vittoria in carriera di Mathieu van der Poel alle Strade Bianche. Sul traguardo preceduto il detentore del titolo Alaphilippe. SIENA – E’ Mathieu van der Poel il vincitore delle Strade Bianche 2021. Grande prova da parte dell’olandese, bravo a seguire lo scatto di Julian Alaphilippe, e poi sferrare l’attacco decisivo sull’ultimo sterrato. La differenza finale è stata fatta sulla salita di Santa Caterina. Strade Bianche @eolo it @mathieuvdPoel @alafpolak1 @Eganbernal #StradeBianche pic.twitter.com/UhxnP87fem— Strade Bianche (@StradeBianche) March 6, 2021 Per il portacolori dell’Alpecin è ... Leggi su newsmondo (Di sabato 6 marzo 2021) Primain carriera di Mathieu van der. Sul traguardo preceduto il detentore del titolo Alaphilippe. SIENA – E’ Mathieu van deril vincitore delle2021. Grande prova da parte dell’olandese, bravo a seguire lo scatto di Julian Alaphilippe, e poi sferrare l’attacco decisivo sull’ultimo sterrato. La differenza finale è stata fatta sulla salita di Santa Caterina.@eolo it @mathieuvd@alafpolak1 @Eganbernal #pic.twitter.com/UhxnP87fem—(@) March 6, 2021 Per il portacolori dell’Alpecin è ...

