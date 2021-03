Beppe Grillo: 'Mi candido alla segreteria del Pd, si cambi il simbolo - In quello del M5S ci saranno Conte e 2050' (Di sabato 6 marzo 2021) Una 'Elevata supplica'. Beppe Grillo , con un video, si rivolge al Partito Democratico dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario , e lancia la sua ultima idea: 'Mi iscrivo e mi candido a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 6 marzo 2021) Una 'Elevata supplica'., con un video, si rivolge al Partito Democratico dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario , e lancia la sua ultima idea: 'Mi iscrivo e mia ...

