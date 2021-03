Arisa pazzesca sul palco di Sanremo 2021, ma tutti colpiti da un (curioso) particolare (Di sabato 6 marzo 2021) Per la quarta serata di Sanremo 2021 Arisa, che è una delle Big in gara di questa 71esima edizione del Festival, è tornata sul palco con “Potevi fare di più”, brano scritto per lei dal collega Gigi D’Alessio. Non è certo la sua prima volta all’Ariston, ha partecipato alla kermesse musicale altre sei volte ma l’emozione è sempre alle stelle. Giovedì sera, alla puntata dedicata ai duetti, Arisa si è esibita con Michele Bravi in “Quando” di Pino Daniele ma è dalla prima sera che si parla di lei per il suo stile e per la sua originalità. Per l’esordio del 71esimo Festival aveva indossato un tailleur dallo stile mannish rosso fuoco, arricchito da un bracciale preziosissimo in vista. Poi la performance con Michele Bravi con una maxi camicia bianca portata sopra l’abito di seta scuro.



