Amici 2020, scontro tra Zerbi e Pettinelli: “Tu non hai il coraggio!” (Di sabato 6 marzo 2021) Amici 2020, scontro tra i prof di canto Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, su chi degli allievi merita di andare al serale Per i cantanti ed i ballerini di Amici 20 la tensione è ormai alle stelle. In queste ultime due settimane si deciderà infatti chi tra questi accederà o meno al serale del talent. Oggi, dopo varie esibizioni, si è aperta l’ennesima diatriba tra allievi e prof, su chi tra i cantanti parteciperà o meno alle prossime puntate. Al centro della discussione i prof Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. “Te ne stai lavando le mani! Non hai il coraggio di dare un giudizio sincero ai tuoi allievi!” ha sentenziato la Pettinelli, sottolineando il fatto che il collega dia troppo retta a parametri esterni. A quanto pare i concorrenti ... Leggi su zon (Di sabato 6 marzo 2021)tra i prof di canto Rudye Anna, su chi degli allievi merita di andare al serale Per i cantanti ed i ballerini di20 la tensione è ormai alle stelle. In queste ultime due settimane si deciderà infatti chi tra questi accederà o meno al serale del talent. Oggi, dopo varie esibizioni, si è aperta l’ennesima diatriba tra allievi e prof, su chi tra i cantanti parteciperà o meno alle prossime puntate. Al centro della discussione i prof Rudye Anna. “Te ne stai lavando le mani! Non hai il coraggio di dare un giudizio sincero ai tuoi allievi!” ha sentenziato la, sottolineando il fatto che il collega dia troppo retta a parametri esterni. A quanto pare i concorrenti ...

