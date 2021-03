Volley, Champions maschile: derby in semifinale (Di venerdì 5 marzo 2021) Concluse le gare di ritorno per le otto formazioni che hanno disputato i quarti di Champions League maschile. A trionfare e passare quindi alle semifinale sono Perugia, Trentino, Zaksa e Zenit Kazan; eliminata clamorosamente Civitanova dopo una clamorosa rimonta che non si è conclusa con il miracolo. Scopriamo quindi i risultati delle partite di ritorno dei quarti di finale e dunque le squadre che andranno in semifinale di Champions League di Volley maschile. Volley, Champions maschile: Perugia e Trentino in semifinale Una magica serata quella per Perugia nel suo PalaBarton che con una rimonta spettacolare vince contro Modena. Il match di andata è un lontanissimo ricordo per i ragazzi di coach ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Concluse le gare di ritorno per le otto formazioni che hanno disputato i quarti diLeague. A trionfare e passare quindi allesono Perugia, Trentino, Zaksa e Zenit Kazan; eliminata clamorosamente Civitanova dopo una clamorosa rimonta che non si è conclusa con il miracolo. Scopriamo quindi i risultati delle partite di ritorno dei quarti di finale e dunque le squadre che andranno indiLeague di: Perugia e Trentino inUna magica serata quella per Perugia nel suo PalaBarton che con una rimonta spettacolare vince contro Modena. Il match di andata è un lontanissimo ricordo per i ragazzi di coach ...

