Travaglio nero per le dimissioni di "Zingarella": "Colpa di Mattarella e Draghi. E la Meloni festeggia" (Di venerdì 5 marzo 2021) "Come volevasi dimostrare, da quando è nato il governo Draghi il centrodestra non è mai stato così bene e i giallorosa così male…". La riflessione che apre l'editoriale di Marco Travaglio sul "Fatto Quotidiano", questa mattina, è amara come non mai. Forse ancor più amara di quando il giornalista si disperava per il "golpe" renziano che aveva fatto fuori il suo pupillo, Giuseppe Conte. Le dimissioni di Nicola Zingaretti, che lui ribattezza "Zingarella", hanno squassato il Pd ma a giudizio di Travaglio non aiuteranno certamente l'alleanza con il Movimento Cinque Stelle, alle prese con la sciagurata decisione di sostenere il governo Draghi. "Non occorrevano le dimissioni di Zingaretti per capirlo. È un effetto collaterale dell'ammucchiata, in cui Draghi, ...

