Platini | «Mondiali in Qatar importanti per lo sviluppo del calcio»

(Di venerdì 5 marzo 2021) Michelha parlato della scelta di disputare i prossimiinMichel, ex presidente della UEFA, in una intervista a Die Welt ha parlato della decisione che lo portò a scegliere ilcome paese ospitante del prossimo Mondiale.– «È importante per lodelavere un Mondiale in. Ed è proprio per questo che li ho votati, a condizione che isi svolgano a dicembre, come ora è il caso». EUROPEO ITINERANTE – «Se mi pento della decisione di vedere un Europeo itinerante? No, assolutamente, perché questo Europeo svilupperà ulteriormente ilin Europa perché verranno costruiti stadi. Paesi come Scozia, Irlanda, Romania o Azerbaigian ...

